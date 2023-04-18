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    Троих подозреваемых по делу о сепаратизме поместили в изолятор в СКО

    18 Апреля 2023, 12:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали и водворили в изолятор временного содержания троих членов «Народного совета», подозреваемых в сепаратизме. Об этом сообщили на брифинге в областной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старший прокурор управления уголовного преследования Максим Доровик проинформировал, что в ходе досудебного расследования по факту сепаратизма проведены следственные мероприятия и экспертные исследования.

    «Согласно выводам комиссионной судебной психолого-филологической экспертизы с участием политолога и других специалистов установлены признаки сепаратизма и пропаганды подрыва безопасности государства. На основании собранных материалами уголовного дела доказательств в отношении троих членов «Народного совета» действия квалифицированы по уголовным статьям «Пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности РК с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций» и «Пропаганда подрыва безопасности государства». Санкция статьи предусматривает безальтернативную меру наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Указанные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В отношении остальных участников продолжаются следственные действия», - сообщил М.Доровик.

    В собрании, которое прошло в здании колледжа Северо-Казахстанского университета, участвовали всего 19 человек и несовершеннолетний ребенок, который пришел туда с мамой. Большая часть – жители Петропавловска. Род их деятельности и иную информацию не разглашают в интересах следствия.

    Ход досудебного расследования прокуратура области взяла на особый контроль.

    В надзорном органе убедительно просят граждан пользоваться информацией только из официальных источников.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Петропавловск
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