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    Троих мужчин за сбором высушенной марихуаны задержали близ трассы Шу – Мерке

    27 Декабря 2022, 17:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали трех мужчин, которые собирали высушенную марихуану недалеко от трассы Шу – Мерке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «20 декабря сотрудники УПН ДП Жамбылской области задержали троих жителей Алматинской области во время сбора высушенной марихуаны в предпесковой зоне, в 25 км от трассы Шу – Мерке. В ходе личного обыска у подозреваемых и в их автомашине Volkswagen обнаружено 5 полиэтиленовых пакетов, в которых, согласно заключению экспертизы, находилась высушенная марихуана общим весом около 4 кг», - сообщили в полиции.

    Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС города Шу.

    В отношении лиц начато досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

    «В Жамбылской области за 11 месяцев выявлено 594 наркоправонарушения, из них 219 преступлений, 375 проступков. Изъято из незаконного оборота 2 тонны 752 килограмма наркотиков», - добавили в полиции.


    Фото: polisia.kz
    Жамбылская область Борьба с наркотиками
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