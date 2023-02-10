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    Троих людей вытащили из-под завалов казахстанские спасатели в Нурдагы

    10 Февраля 2023, 09:40

    НУРДАГЫ. КАЗИНФОРМ - Из-под завалов казахстанские спасатели вытащили троих людей в городе Нурдагы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы. Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в городе Нурдагы - в 69 километрах от города Газиантеп.На данном обьекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению обьема и характера необходимой помощи.

    В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галлереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших ночью удалось вызволить из под завалов обьемом более 18 тысяч м3, троих живых людей- мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно переданы медицинским службам.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч человек, более 70 тысяч ранены.


    Кадр из видео

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Видео Землетрясение
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