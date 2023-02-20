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    Троих казахстанцев подозревают в подделке документов в Корее

    20 Февраля 2023, 18:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Республике Корея арестованы трое казахстанцев за подделку документов. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 февраля по информации иммиграционных властей Республики Корея были задержаны три гражданина Казахстана. Двое из них арестованы, а третий выпущен под подписку о невыезде из страны. Уголовное дело по данному вопросу направлено в местную прокуратуру», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    По его словам, граждане подозреваются в создании поддельных историй о заявках на получение статуса беженца и в подготовке поддельных документов иностранцам в том числе гражданам Казахстана через социальные сети.

    «Следствием было установлено, что они ложно подали заявление о предоставлении статуса беженца ряда иностранцев, проживающих в Корее. В соответствии с корейским законом о защите персональных данных правоохранительные органы Южной Кореи отказались предоставлять персональные данные и иную информацию о задержанных в посольство Казахстана. В свою очередь задержанные граждане Казахстана не обращались в наше посольство в Сеуле и не заинтересованы в предоставлении информации сотрудникам посольства», - добавил представитель МИД.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Борьба с преступностью Корея
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