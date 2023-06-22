Троих детей на «зебре» сбила легковушка в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП трое несовершеннолетних пешеходов доставлены в центральную городскую больницу Экибастуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 июня, в 22:30, на пересечении улиц Энергетиктер-Маметовой города Экибастуз произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «Toyota Camry», не обеспечив безопасность дорожного движения, на пешеходном переходе совершил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов», - сообщили в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП пешеходы 13, 15, 16 лет доставлены в центральную городскую больницу Экибастуза. 18-летний пассажир и водитель авто после оказания медицинской помощи отпущены домой.

«Автомашина водворена на специализированную стоянку. Назначены экспертизы, проводится проверка», - добавили в ДП.