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    Троих детей на «зебре» сбила легковушка в Экибастузе

    22 Июня 2023, 13:22

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП трое несовершеннолетних пешеходов доставлены в центральную городскую больницу Экибастуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 июня, в 22:30, на пересечении улиц Энергетиктер-Маметовой города Экибастуз произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «Toyota Camry», не обеспечив безопасность дорожного движения, на пешеходном переходе совершил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов», - сообщили в ДП Павлодарской области.

    В результате ДТП пешеходы 13, 15, 16 лет доставлены в центральную городскую больницу Экибастуза. 18-летний пассажир и водитель авто после оказания медицинской помощи отпущены домой.

    «Автомашина водворена на специализированную стоянку. Назначены экспертизы, проводится проверка», - добавили в ДП.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Происшествия Транспорт МВД РК Экибастуз
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