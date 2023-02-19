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    Троих детей эвакуировали из зоны разлива талых вод в Алматинской области

    19 Февраля 2023, 00:54

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС Алматинской области спасли троих несовершеннолетних детей, которые оказались отрезаны от села талыми водами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «18 февраля в 18:15 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Узынагаш Жамбылского района за скотным рынком «Аманат» трое несовершеннолетних мальчиков из-за разлива талых вод из арычной сети и подтопления поляны, остались отрезанными от населенного пункта. На место происшествия направили сотрудников департамента по ЧС. Выяснилось, что дети играли на поляне и из-за подъема талых вод не смогли самостоятельно вернуться домой», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Детей эвакуировали. В медицинской помощи не нуждались.

    Фото: пресс-службы МЧС РК

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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