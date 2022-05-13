Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО

    13 Мая 2022, 00:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Врачи рассказали о состоянии пострадавших от укуса волчицы в селе в Западно-Казахстанской области. Один человек остаётся в больнице, остальные находятся на амбулаторном наблюдении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Седьмого мая в селе Шоктыбай Шынгырлауского района волчица вошла в село и напала на людей. Пострадали четыре человека, один из которых четырёхлетний ребенок. Хищницу удалось ликвидировать, её голову направили на экспертизу на предмет бешенства. Ликвидировать пришлось и собак, которых волчица успела покусать.

    12 мая в пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что 58-летнюю женщину пришлось госпитализировать. Врачи диагностировали у неё укушенную рану правого плеча и рваную рану предплечья. Жизни женщины ничего не угрожает. Ещё двое направлены на амбулаторное наблюдение. Ребенок находится в городе, он также на амбулаторном наблюдении.

    Было ли у волчицы бешенство или нет, предстоит выяснить специалистам. Результат экспертизы будет готов в течение двух месяцев. Волчицу захоронили в районном скотомогильнике.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Здравоохранение Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске