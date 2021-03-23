Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Трое военных погибли в результате инцидента с самолетом на аэродроме в России

    23 Марта 2021, 17:17

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Три члена экипажа погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По данным военного ведомства, 23 марта «в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования».

    «Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», - сказали в Минобороны.

    При этом по данным источника, один из членов экипажа выжил.

    Ранее в силовых структурах региона сообщали, что «три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора».

    В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали. «Жертв среди мирного населения нет», - сообщили в ЕДДС.

    Для выяснения всех обстоятельств на аэродром направлена комиссия ВКС России.

    Ту-22М - семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.

    Автор:

    Происшествия Армия Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Тренер по боксу и его ученики награждены за спасение тонущего ребенка
    Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра
    Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам