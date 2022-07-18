Трое сторонников запрещенной в РК организации «ДВК/Коше» осуждены в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил о призывах к участию в январских беспорядках со стороны людей, состоящих в признанной экстремистской организации «ДВК/Коше», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как ранее сообщалось, в те дни принимали активное участие в массовых беспорядках сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации «ДВК/Коше» (далее – ДВК). В Шымкенте приговором суда три приверженца этой запрещенной организации осуждены к трем годам лишения свободы», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, они не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся погромами и повреждениями государственного имущества. Судебный акт в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, на рассмотрении судов остаются 55 уголовных дел в отношении 116 подсудимых по январским событиям.

«В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 550 комплектов одежды, более 16 млн тенге. Органами внутренних дел продолжается активная работа по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков», - сообщил замначальника Следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев.