Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Трое сторонников запрещенной в РК организации «ДВК/Коше» осуждены в Шымкенте

    18 Июля 2022, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил о призывах к участию в январских беспорядках со стороны людей, состоящих в признанной экстремистской организации «ДВК/Коше», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как ранее сообщалось, в те дни принимали активное участие в массовых беспорядках сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации «ДВК/Коше» (далее – ДВК). В Шымкенте приговором суда три приверженца этой запрещенной организации осуждены к трем годам лишения свободы», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, они не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся погромами и повреждениями государственного имущества. Судебный акт в законную силу не вступил.

    Как сообщалось ранее, на рассмотрении судов остаются 55 уголовных дел в отношении 116 подсудимых по январским событиям.

    «В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 550 комплектов одежды, более 16 млн тенге. Органами внутренних дел продолжается активная работа по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков», - сообщил замначальника Следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Судебный процесс ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков