Трое школьников утонули в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пропали школьники. Их нашли мертвыми. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасательные службы завершили поиски учеников, пропавших в Алатауском районе. С глубоким прискорбием сообщаю о гибели Дениса Мельникова, Вадима Сизова, Сабыра Дуйсегалиева. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семьям и близким. Наши дети погибли на водоеме с тонким льдом», - сообщил аким.

Вместе с тем, он поручил департаменту полиции и службам ЧС создать специальную группу по расследованию причин.

«Окажем помощь семьям пострадавших. Ход расследования – на личном контроле», - написал градоначальник.