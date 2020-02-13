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Трое школьников утонули в Алматы

13 Февраля 2020 09:08
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Трое школьников утонули в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пропали школьники. Их нашли мертвыми. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Спасательные службы завершили поиски учеников, пропавших в Алатауском районе. С глубоким прискорбием сообщаю о гибели Дениса Мельникова, Вадима Сизова, Сабыра Дуйсегалиева. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семьям и близким. Наши дети погибли на водоеме с тонким льдом», - сообщил аким.

Вместе с тем, он поручил департаменту полиции и службам ЧС создать специальную группу по расследованию причин.

«Окажем помощь семьям пострадавших. Ход расследования – на личном контроле», - написал градоначальник.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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