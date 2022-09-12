Трое пострадали в Атырау после столкновения скорой помощи с автомобилем

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Вечером 11 сентября в Атырау три человека доставлены в больницу после столкновения кареты скорой помощи с внедорожником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщали в пресс- службе департамента полиции Атырауской области, 11 сентября около 19:30 в микрорайоне Балауса города Атырау автомобиль скорой помощи выехал со второстепенной дороги и столкнулся с внедорожником «Toyota Land Cruiser». Внедорожник двигался по главной дороге. После столкновения автомобиль скорой помощи врезался в ограждение дома. В результате удара два пассажира машины скорой помощи и водитель автомобиля «Toyota» были доставлены в больницу.

В настоящее время начато расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.



