Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Трое пострадали в Атырау после столкновения скорой помощи с автомобилем

    12 Сентября 2022, 00:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Вечером 11 сентября в Атырау три человека доставлены в больницу после столкновения кареты скорой помощи с внедорожником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщали в пресс- службе департамента полиции Атырауской области, 11 сентября около 19:30 в микрорайоне Балауса города Атырау автомобиль скорой помощи выехал со второстепенной дороги и столкнулся с внедорожником «Toyota Land Cruiser». Внедорожник двигался по главной дороге. После столкновения автомобиль скорой помощи врезался в ограждение дома. В результате удара два пассажира машины скорой помощи и водитель автомобиля «Toyota» были доставлены в больницу.

    В настоящее время начато расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Здравоохранение Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Никакой другой специальности, кроме врача, я не видел – хирург военного госпиталя в Астане
    Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК
    Герои в белых халатах: столичные врачи получили награды
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана