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    Трое погибли в результате нападения с ножом в английском Рединге

    21 Июня 2020, 16:57

    РЕДИНГ. КАЗИНФОР М - В результате нападения с ножом в городе Рединг в английском графстве Беркшир погибли три человека, есть также раненые. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

    Нападавший задержан, он, предположительно, выходец из Ливии, сообщили Би-би-си источники в службе безопасности. Известно, что ему 25 лет.

    На месте происшествия находятся офицеры по борьбе с терроризмом, но террористический мотив нападения пока не подтвержден.

    Инцидент произошел в субботу вечером в парке Форбери.

    По сообщениям СМИ, злоумышленника обезвредил полицейский, который сбил его с ног «регбистским приемом».

    Местная полиция заявила, что нет никаких признаков того, что инцидент был каким-то образом связан с состоявшейся в парке Форбери несколькими часами ранее акцией протеста Black Lives Matter.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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