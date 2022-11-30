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    Трое погибли и 28 получили ранения в результате взрыва террориста-смертника в Пакистане

    30 Ноября 2022, 13:55

    АММАН. КАЗИНФОРМ – В результате взрыва бомбы возле полицейского патруля в городе Кветта на юго-западе Пакистана погибли три человека и 28 получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    По данным пакистанской полиции, в результате взрыва бомбы, направленного против автомобиля полицейского патруля, более 30 человек, в том числе 15 полицейских, получили ранения.

    «Среди них погибли милиционер, женщина и ребенок», - сообщил сотрудник полиции Абдул Хак.

    Ответственность за подрыв террориста-смертника взяла не себя пакистанская группировка боевиков «Талибан», также называемая как «Техрик-и-Талибан Пакистан».

    Взрыв произошел после того, как несколькими днями ранее группировка объявила об окончании бессрочного перемирия, разорвав достигнутое в июне соглашение о прекращении огня с правительством.

    Заместитель генерального инспектора полиции Кветты Гулам Азфар Махесар сообщил, что автомобиль, который подвергся нападению, перевозил сотрудников службы безопасности, которые должны были обеспечивать безопасность защиты людей, занимающихся кампанией по вакцинации против полиомиелита в столице пакистанской провинции Белуджистан, передает AlJazeera.

    Главный министр Белуджистана Абдул Куддус Бизенджо осудил нападение и пообещал противостоять «трусливым действиям».

    «Все причастные к этому инциденту, и их пособники будут привлечены к ответственности», - подчеркнул министр.

    В заявлении, сделанном в понедельник, «Техрик-и-Талибан Пакистан» призвала своих боевиков провести атаки по всему Пакистану.

    Исламистские боевики в Пакистане часто нападают на группы вакцинации от полиомиелита, полагая, что усилия по иммунизации – это западный инструмент для слежки за ними.

    Кветта – столица пакистанской провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном и Ираном, в которой действуют как исламистские, так и сепаратистские повстанцы.

    Фото pexels

    Автор:

    Арсен Утешев

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