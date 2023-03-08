Трое погибли, 17 пострадали в результате наезда грузовика на группу людей в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере три человека погибли, еще 17 получили ранения в результате наезда грузовика на людей, ожидавших своей очереди на голосовании за главу сельскохозяйственного кооператива на юго-западе Республики Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Большой грузовик, перевозивший удобрения, врезался в группу из примерно 20 человек около 10:30 утра по местному времени на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в Сунчхане, примерно в 240 км к югу от Сеула.

Три человека погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. Число жертв может возрасти, поскольку большинство пострадавших являются пожилыми людьми.

20 человек получили незначительные травмы. Они также были доставлены в ближайшие больницы.

Водитель грузовика, мужчина лет 70-ти, был задержан на месте происшествия.

Полиция расследует точную причину аварии, полагая, что она может быть связана с плохим вождением.