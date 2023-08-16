Трое подростков заблудились в горах Заилийского Алатау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели обнаружили подростков под пиком Кумбель и вернули родным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

15 августа трое подростков рано утром ушли в горы, в 18:30 часов сообщили родителям, что спускаются, после чего телефон был недоступен. В 00:15 спасателям МЧС позвонил отец одного из юношей.

«На поиски группы туристов выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. В 4:35 одному из группы подростков удалось написать отцу о том, что они заблудились и отправил геолокацию. К поискам подключились родственники. В 08:25 минут спасатели МЧС благополучно обнаружили ребят под пиком Кумбель, в медицинской помощи никто не нуждался. Папа одного из подростков поблагодарил спасателей за работу», - сообщили в МЧС.

Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели МЧС рекомендуют внимательно изучить меры безопасного поведения в горах: не ходите в горы в одиночку, обязательно предупреждайте родных и близких о своем маршруте и времени возращения.