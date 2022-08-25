Трое осуждены за хищение 161 млн тенге в сфере АПК в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом АФМ по Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в агропромышленном комплексе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Установлено, что директор ТОО «Шығыс Запад» Нетесов А.А., с использованием своего служебного положения, а так же Ануарбеков Ж.А. и Асанов Д.М., в период с 2018 по 2019 год в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершили хищение бюджетных средств свыше 161 млн тенге. Выделяемые государством субъектам АПК деньги в качестве инвестиционного субсидирования стали предметом хищения по следующей схеме: лица сами выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы, в которых цена поставляемого оборудования для обводнения пастбищ завышалась в 2 раза, а разница похищалась.

Судом все фигуранты дела признаны виновными в совершении правонарушения, осуждены к 5 и 6 годам лишения свободы и были взяты под стражу прямо в зале судебного заседания.







