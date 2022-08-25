Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Трое осуждены за хищение 161 млн тенге в сфере АПК в Костанайской области

    25 Августа 2022 10:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом АФМ по Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в агропромышленном комплексе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    Установлено, что директор ТОО «Шығыс Запад» Нетесов А.А., с использованием своего служебного положения, а так же Ануарбеков Ж.А. и Асанов Д.М., в период с 2018 по 2019 год в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершили хищение бюджетных средств свыше 161 млн тенге. Выделяемые государством субъектам АПК деньги в качестве инвестиционного субсидирования стали предметом хищения по следующей схеме: лица сами выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы, в которых цена поставляемого оборудования для обводнения пастбищ завышалась в 2 раза, а разница похищалась.

    Судом все фигуранты дела признаны виновными в совершении правонарушения, осуждены к 5 и 6 годам лишения свободы и были взяты под стражу прямо в зале судебного заседания.



    Костанайская область Суды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чиновников и предпринимателей за взятки и содействие в тендерах осудили в Шымкенте
    Мошенники пытались похитить более 35 млн тенге с помощью интернет-банкинга
    Шесть лет лишения свободы запросил прокурор для Кайрата Сатыбалдыулы
    Приговор организатору и участнику январских беспорядков в Павлодаре оставили без изменения
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров