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    Трое мужчин изготовляли и сбывали синтетику в Алматы

    11 Июля 2023, 11:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трех молодых мужчин изобличили в наркопроизводстве и сбыте синтетических наркотиков в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Автомашина основного фигуранта была блокирована полицейскими на улице Жандосова. В авто гражданина Е., 1993 года рождения, обнаружена сумка с кристаллизованным веществом, со специфическим запахом.

    «Задержанный сообщил, что изъятое у него вещество является мефедроном. По словам мужчины, зелье он изготовил вместе с друзьями в импровизированной лаборатории, организованной ими для производства синтетического наркотика. Дислоцирована она в арендованном доме на территории Илийского района Алматинской области. В ходе обыска в помещении обнаружены лабораторное оборудование, сырье и готовая к реализации продукция. По оперативным данным, «производители» сами распространяли наркотик – они делали закладки. К слову, еще два фигуранта – гражданин М., 1995 года рождения, и гражданин С., 1994 года рождения, тоже были задержаны в ходе спецоперации сотрудниками управления по противодействию наркопреступности и полицейского спецназа», – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

    Подозреваемые арестованы. Уголовное дело расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района по ст. 297 УК РК. Назначена судебно-химическая экспертиза.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Борьба с наркотиками
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