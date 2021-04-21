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    Трое малышей родились у женщин с коронавирусом в Атырау

    21 Апреля 2021, 14:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Трое малышей родились в модульной больнице Атырау у беременных с Covid-19 Два мальчика и девочка находятся под контролем неонатологов в областном перинатальном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «В модульной инфекционной больнице Атырау путем кесарева сечения на свет появились трое малышей. ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции у детей показал отрицательный результат. Мальчики весом 2500 и 2900 граммов, а также девочка весом 3380 граммов находятся в Атырауском областном перинатальном центре под наблюдением неонатологов. Их состояние стабильное. У одной из рожениц диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония в фазе прогрессирования. Женщина получает лечение согласно протоколу. Состояние двух мам не вызывает опасений», - рассказали в пресс-службе облздрава.

    С 18 марта по 20 апреля в модульной инфекционной больнице Атырау в общей сложности на свет появились 8 новорожденных. У всех тест на наличие Covid-19 отрицательный.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области 1111 человек лечатся от коронавируса дома.

    Четыре тысячи работников месторождения Тенгиз привились вакциной «Спутник V».


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Демография Общество Коронавирус в РК
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