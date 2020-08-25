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    Трое костанайцев наказаны на 15 млн тенге за незаконную организацию казино

    25 Августа 2020, 15:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области задержаны трое лиц, незаконно организовавшие азартные игры на территории региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

    Приговором суда №2 г.Костанай организаторы признаны виновными, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 050 000 тенге).

    На основании приговора суда вещественные доказательства – покерный стол, черновые записи, подставки для фишек, колоды игральных карт, тетради с записями, рекламные буклеты, игровые фишки, кейсы, пластиковые карты, игральные кости, фишки дилера, карточки с цифровыми обозначениями были уничтожены путем сжигания.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Минфин РК
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