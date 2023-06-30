Трое казахстанцев вышли в четвертьфинал юниорского турнира ITF в Тегеране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В столице Ирана продолжается турнир серии ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Амир Омарханов (299 ITF Juniors), Зангар Нурланулы (692 ITF Juniors) и Даниал Рахматуллаев (435 ITF Juniors) сыграют свои четвертьфиналы.

В втором раунде соревнования Амир обыграл шведа Альфонсо Ридстрема - 4:6, 7:5, 6:2, Зангар оказался сильнее индуса Хитеша Чухана 6:4, 3:6, 6:4, а Даниал победил иранца Амирали Гавама - 6:3, 6:0. В полуфинале этого турнира, но уже в парном разряде, сыграют два казахстанца: Амир с болгарином Иваном Найденовым сразятся против ещё одного нашего теннисиста Жакаса Козбака и россиянина Дмитрия Буртцева.