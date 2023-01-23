Трое казахстанцев прошли в финал чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Финалистами ЧА-2023 до 22 лет в Бангкоке от Казахстана стали уже трое боксеров: Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Нурсултан Алтынбек (до 54 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Махмуд Сабырхан сражался за путевку в финал весовой категории до 57 килограммов с филиппинцем Джеричо Акайларом. По итогам поединка сильнейшим оказался Сабырхан. Он выиграл единогласным судейским решением, а перед этим заставил рефери отсчитать его оппоненту нокдаун во втором раунде, и теперь оспорит золотую медаль ЧА-2023 до 22 лет в противостоянии с тайцем Саравутом Суктетом. Отметим, что Сабырхан, которого одно из российских СМИ прозвало «Казахским Ломаченко», является серебряным призером чемпионата Азии-2022 среди взрослых.

Итогом полуфинального боя в весовой категории до 54 килограммов между казахстанцем Нурсултаном Алтынбеком и Исламом Торобаевым из Кыргызстана стала победа Алтынбека единогласным решением судей. Теперь он поборется в финале за «золото» с филиппинцем Флинтом Джарой.

Также путевку в финал оформил представитель сборной Казахстана Санжар Ташкенбай, выступающий в весе до 48 кг. Он уверенно победил тайца Наттхапхонга Тхуамчароена. В финале соперником Ташкенбая станет победитель пары Марк Лестер Дуренс (Филиппины) — Шодиёржон Меликузиев (Узбекистан). Отметим, что Санжар Ташкенбай является победителем молодежного чемпионата мира и взрослого чемпионата Азии по боксу.

Ранее сообщалось, что 23 января на чемпионате Азии до 22 лет по боксу в Бангкоке (Таиланд) за выход в финал поборются одиннадцать боксеров из Казахстана: Санжар Ташкенбай (48 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Ерхат Бекзат (92 кг) и Аманат Сабыргали (+92 кг).

Чемпионат Азии-2023 до 22 лет завершится 27 января.





Фото: sports.kz