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    Трое казахстанцев победили соперников в четвертый день ЧА-2022 по боксу

    5 Ноября 2022, 02:08

    АММАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания) закончился четвертый день соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В пятницу, 4 ноября, у сборной Казахстана выступили три боксера - Санжар Ташкенбай (48 кг), Дулат Бекбауов (67 кг) и Асланбек Шымбергенов (71 кг). Все они провели бои в 1/8 финала.

    Санжар Ташкенбай единогласным решением судей победил узбекистанца Асилбека Джалилова (5:0), Дулат Бекбауов также единогласно выиграл у туркменистанского боксера Сапармырата Одаева (5:0), а Асланбек Шымбергенов оформил первый нокаут Казахстана на турнире, удосрочив во втором раунде филиппинца Маржона Пианьяра (перед этим рефери отсчитал Пианьяру нокдаун).

    У Узбекистана стартовал на турнире Хасанбой Дусматов (51 кг) - главный конкурент Сакена Бибосынова. Он встретился с таиландцем Панмодом Тхитисаном и победил его единогласным решением судей (5:0). Сборная Узбекистана также занесла себе в актив нокаут: Адхамжон Мухиддинов (60 кг) в первом раунде удосрочил филиппинца Пола Джулайфера Баскона.

    Нокаутом за две минуты закончился бой узбекистанского боксера на ЧА-2022. Видео

    После четырех дней соревнований Узбекистан понес на ЧА-2022 уже три потери (Асилбек Джалилов - 48 кг, Хавасбек Асадуллаев - 71 кг, Хадичабону Абдуллаева - 63 кг), а Казахстан - пока лишь одну (Санатали Тольтаев - 63,5 кг).


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