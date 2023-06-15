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    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте

    15 Июня 2023, 09:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности продолжается работа по борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. Вступил в законную силу приговор суда №2 г.Атырау о признании жителя Атырауской области «Т» виновным по факту пропаганды терроризма с наказанием в виде лишения свободы на 5 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Следствием доказано, что он активно распространял среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывал к насильственным действиям в отношении гражданских лиц.

    Наряду с этим, приговором суда района Аль-Фараби города Шымкента по аналогичным фактам к 7 годам лишения свободы приговорены 2 жителя Шымкента, попавших под влияние проповедников международных террористических организаций.

    В ходе расследования выяснилось, что они посредством социальных сетей пропагандировали идеологию терроризма. Кроме того, пытались наладить связь с зарубежными боевиками для выезда в зоны террористической активности.

    Вина указанных лиц полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и иными материалами.

    С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ по подозрению в совершении преступлений террористического характера задержан 31 житель нашей республики и иностранец. Судебными органами за этот же период к различным срокам лишения свободы по таким фактам осуждены еще 10 человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Религия Суды КНБ Шымкент Атырау Терроризм Экстремизм
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