Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Июня 2023, 09:09
Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности продолжается работа по борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. Вступил в законную силу приговор суда №2 г.Атырау о признании жителя Атырауской области «Т» виновным по факту пропаганды терроризма с наказанием в виде лишения свободы на 5 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Следствием доказано, что он активно распространял среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывал к насильственным действиям в отношении гражданских лиц.

Наряду с этим, приговором суда района Аль-Фараби города Шымкента по аналогичным фактам к 7 годам лишения свободы приговорены 2 жителя Шымкента, попавших под влияние проповедников международных террористических организаций.

В ходе расследования выяснилось, что они посредством социальных сетей пропагандировали идеологию терроризма. Кроме того, пытались наладить связь с зарубежными боевиками для выезда в зоны террористической активности.

Вина указанных лиц полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и иными материалами.

С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ по подозрению в совершении преступлений террористического характера задержан 31 житель нашей республики и иностранец. Судебными органами за этот же период к различным срокам лишения свободы по таким фактам осуждены еще 10 человек.


Атырауская область   Религия   Суды   КНБ   Шымкент   Атырау   Терроризм   Экстремизм  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане