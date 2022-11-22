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    Трое гвардейцев спасли жизнь беременной женщине в Семее

    22 Ноября 2022, 20:38

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 22 ноября около 9:30 часов по улице Би-Боранбая города Семея беременная женщина, которая передвигалась вдоль проезжей части дороги, внезапно упала в обморок. Военнослужащие Национальной гвардии оказались рядом и пришли на помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    В этот момент ее заметили трое военнослужащих воинской части 5511 Национальной гвардии, которые возвращались домой после суточного наряда.

    Гвардейцы немедленно остановили машину и вызвали скорую помощь, не стали терять времени и приступили к оказанию первой медицинской помощи до приезда скорой. В ходе оказания медицинской помощи выяснилось, что пострадавшая состоит на учете с диагнозом «Идиопатическая эпилепсия».

    По прибытию скорой помощи, женщину госпитализировали в городской Перинатальный центр.

    В данный момент состояние женщины удовлетворительное.
    Нацгвардия Вооруженные силы Спасение Абайская область Семей
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