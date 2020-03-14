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    Трое граждан вылечились от коронавируса в Азербайджане

    14 Марта 2020, 19:31

    БАКУ. TREND-КАЗИНФОРМ - Трое граждан Азербайджана, у которых была выявлена коронавирусная инфекция (COVİD-19), прошли лечение в клиниках специального режима, и выписаны. Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабмине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    По информации на 14 марта, в Азербайджане 19 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них шестеро уже выздоровели.

    В настоящее время в клиниках особого режима продолжается лечение других лиц, их самочувствие находится под серьезным контролем.

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    Азербайджан Пневмония в Китае
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