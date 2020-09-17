Трое госслужащих уволены с должности за факты, изложенные в публикациях СМИ в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба ЗКО подвела итоги за первое полугодие 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционный мониторинг проведен в двух направлениях: коррупционные правонарушения, влекущие уголовную ответственность, и коррупционные правонарушения, влекущие административную ответственность. Как отметил первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Нурдаулет Самет, по данным правовой статистики в первом полугодии 2020 года в Западно-Казахстанской области за совершение коррупционных правонарушений осуждены 25 лиц, из них за тяжкие составы преступлений – 14, средней тяжести – 11. По видам преступления делятся на хищения (ст.189 ч.3 п.2 УК РК) – 1 случай; мошенничество (ст.190 ч.3 п.2 УК РК) – 2; получение взятки (ст.366 УК РК) – 11; дача взятки (ст.367 УК РК) – 11. Наибольшее количество должностных лиц, осужденных за коррупционные преступления, приходится на сотрудников правоохранительных органов.

«Наблюдается снижение показателей по административным коррупционным правонарушениям. Так, если в 2018 году к административной ответственности были привлечены 5 лиц, в 2019 году – 1 лицо, в 1 полугодии 2020 года отсутствуют данные по лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения», – отметил Н.Самет.

За полгода 2020 года 34 государственных служащих совершили дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу. Среди них также наибольшее количество приходятся на правоохранительные органы. В разрезе квалификации дисциплинарного проступка отмечены такие действия: за оказание неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений – 15 случаев; за использование своих должностных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных интересов либо близких родственников и свойственников – 9. За совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии» -18 человек (органы полиции -11, департамент статистики -3, местные исполнительные органы - 4), уволены с должности -16 человек (органы полиции - 14, СЭС - 2).

За I полугодие 2020 года в СМИ опубликовано 68 негативных материалов в отношении работников государственных органов, из которых 7 подтвердились.

По фактам, изложенным в публикациях, госслужащие и сотрудники правоохранительных органов к уголовной и административной ответственности не привлекались, к дисциплинарной ответственности привлечены 12 лиц, в том числе уволены с занимаемых должностей 3 госслужащих (в сфере сельского хозяйства – 2, департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО – 1).

Итоги антикоррупционного мониторинга позволяют государственным органам устранить выявленные недостатки, путем принятия соответствующих организационных и правовых мер.

«Результаты проведенного антикоррупционного мониторинга позволяют сформулировать ряд выводов и предложений, направленных на улучшение принимаемых антикоррупционных мер субъектами противодействия коррупции. В соответствии с п.4 ст.7 Закона «О противодействии коррупции» государственным органам предлагается провести внутренний анализ коррупционных рисков по правовым актам и организационно-управленческой деятельности подразделений (вопросы конфликта интересов, госзакупок, подбора кадров, аттестации, продвижения по службе и др.). Также необходимо организовать общественное обсуждение результатов антикоррупционного мониторинга на базе уполномоченных органов с участием представителей общественности, антикоррупционной службы, а также заинтересованных государственных органов и организаций», – рекомендовал Н.Самет.