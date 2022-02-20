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    Трое детей сгорели в автомашине в ДТП в Актюбинской области

    20 Февраля 2022, 10:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области произошло ДТП, в котором в салоне автомашины сгорело трое детей , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Инцидент произошел на автодороге «Южный обход». Автомашина «Лада ларгус» столкнулась с фурой.

    «На автодороге «Южный обход» произошло дорожно транспортное происшествие с участием двух автомашин. Водитель автомашины марки «Лада ларгус», не убедившись в том, что полоса движения на которую он намерен выехать, свободна на достаточном для обгон расстоянии, допустил столкновение с автомашиной «DAF». После столкновения с фурой автомашина «Лада ларгус» съехала в правый кювет по ходу движения, где произошло возгорания автомашины «Лада ларгус».

    В результате ДТП водителя легковушки ударом выбросило из машины, он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Актобе с различными телесными повреждениями. Однако трое его детей 2007, 2009 и 2021 года рождения сгорели в салоне автомашины», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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