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    Трое детей лишились матери в результате ДТП в Шымкенте

    26 Августа 2022 20:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Смертельная авария произошла в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 августа на пересечении проспекта Байдибек би и улицы А. Кошерова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry и Audi S8.

    «В результате ДТП пассажирка Toyota Camry скончалась на месте происшествия, трое малолетних детей с разными телесными повреждениями доставлены в городскую детскую больницу. Водителям автомашин и двум пассажирам была оказана медицинская помощь в городской клинической больнице, после чего их отпустили домой», - сообщили в полиции.

    Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование.


    Фото: polisia.kz
    ДТП Происшествия Шымкент
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