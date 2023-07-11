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    Трое человек утонули в выходные в Костанайской области

    11 Июля 2023, 03:33

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О происшествиях в Костанайской области за праздничные выходные сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на проводимые нами разъяснительные мероприятия с населением, некоторые граждане игнорируют эти рекомендации. Только за выходные праздничные дни 6-8 июля зарегистрированы три факта гибели людей на водоемах», - сообщили в ведомстве.

    Так, вечером 6 июля во время купания на Каратомарском водохранилище, на турбазе «Параллель» в районе Б. Майлина утонул мужчина 1968 года рождения, который находился в алкогольном опьянении.

    «Другое трагическое происшествие на территории района Б. Майлина произошло во второй половине дня 7 июля на реке Айят, база отдыха «Золотая рыбка». Мужчина 1987 года утонул во время купания в оборудованном для купания месте, заплыл за запрещающие знаки и ограничительные буйки»,- добавили в ДЧС.

    8 июля в двух километрах от города Тобыла жертвой купания в необорудованном месте на реке Тобол стал гражданин 2000 года. Молодой человек отдыхал с друзьями на Гагаринской плотине.

    В эти аномально жаркие дни спасатели призывают жителей области соблюдать требования безопасности на водоемах, не оставлять детей без присмотра и не отпускать детей самостоятельно находиться в воде.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия
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