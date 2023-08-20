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    ТРК Президента РК будет сотрудничать с медиакомпаниями Иордании

    20 Августа 2023, 15:07

    АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане делегация Телерадиокомплекса Президента РК провела в переговоры с иорданскими медиакомпаниями по вопросам развития взаимодействия в сфере СМИ, передает МИА «Казинформ».

    На встрече генерального директора ТРК Президента Раушан Кажибаевой с министром правительственных коммуникаций Иорданского Королевства, Фейсалом Шбулем (Faisal Shboul) обсуждены вопросы развития связей между казахстанским и иорданскими СМИ в части совместного производства и обмена медиаконтентом, организации вещания и распространения в национальном медиапространстве.

    Стороны отметили наличие большого потенциала взаимодействия в сфере медиа Казахстана и Иордании.

    По итогам встречи Фейсал Шбуль выразил готовность открыть региональный корреспондентский пункт информационного агентства «Петра» в Казахстане до конца года.

    По итогам переговоров с генеральным директором Иорданского информационного агентства Petra Файруз-аль-Мубайидин между ТРК Президента РК и Petra подписан Меморандум сотрудничестве и взаимопонимании.

    Руководитель ТРК Президента РК Раушан Кажибаева отметила важность «развития гуманитарных связей, частью которых является взаимодействие СМИ», подчеркнув их роль в укреплении дружеских взаимоотношений между Казахстаном и Иорданией.

    Генеральный директор Petra Файруз-аль-Мубайидин также подчеркнула значимость подписанного меморандума, направленного на обмен новостными материалами, совместное производство специальных проектов и доступ к ресурсам корреспондентских сетей.

    Документ будет способствовать росту информированности читателей в Казахстане и Иордании и развитию взаимоотношений между двумя странами.

    В дни пребывания в Аммане также состоятся переговоры с руководителями ряда крупнейших иорданских телеканалов, в том числе с Jordan Media City, руководителями авторитетных вузов по подготовке специалистов для медиаиндустрии.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Внешняя политика Казахстана СМИ Иордания
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