ТРК Президента и Maqsut Narikbayev University откроют первую в Казахстане международную школу журналистики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК и Maqsut Narikbayev University будут сотрудничать в сфере подготовки конкурентоспособных СМИ Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

Меморандум подписали генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева и председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

Документ является важным шагом в поддержке и профессиональном развитии талантливой молодежи, формировании журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общества и государства.

В условиях стремительно меняющегося медиарынка возрастает актуальность профессионального образования, социальной, культурной, политической, экономической роли СМИ в глобальных процессах, происходящих в стране и мире. В этом контексте Президент Касым-Жомарт Токаев ставит перед казахстанскими СМИ конкретные задачи.

«Средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации. Работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов. Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны» - подчеркнул Глава государства в поздравлении с профессиональным праздником работников СМИ.

Особый акцент образовательной программы международной школы журналистики – обучение современным методам журналистики соответствующих последним тенденциям масс-медиа. Такие возможности предоставляет практика на платформе телеканала «Jibek Joly», МИА «Казинформ», Центра документального кино.

«Уникальность проекта заключается в том, что наша медиашкола будет готовить высокопрофессиональных профильных медиаспециалистов, которые пополнят журналистский корпус, отвечающий запросам общества и государства», - отметила руководитель ТРК Президента.

Международная школа журналистики предлагает студентам широкий спектр возможностей для профессионального развития, включая стажировки, мастер-классы от экспертного сообщества, ведущих медиаменеджеров.

«Maqsut Narikbayev University активно сотрудничает с ведущими международными учебными заведениями. Это позволяет применять лучшие мировые практики. Мы уверены, что наш проект будет способствовать развитию журналистики в Казахстане, подготовке нового поколения профессионалов в сфере СМИ», - отметил Талгат Нарикбаев.