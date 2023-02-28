ТРК Президента и ИА «TPS» договорились о сотрудничестве и обмене информацией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан и израильское информационное агентство «Tazpit Press Service» подписали Меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ».

Меморандум подписан генеральным директором Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаевой и генеральным директором ИА «Tazpit Press Service» Амотцем Эялем.

Документ направлен на установление партнерских взаимоотношений в сфере обмена медиаконтентом, совместного медиапроизводства, развития человеческого капитала, взаимного продвижения на национальном и международном уровнях.

По словам генерального директора ТРК Президента Р. Кажибаевой, культурно-гуманитарные связи формируют основу для развития отношений между народами и государствами.

Как подчеркнула Р. Кажибаева, этому способствует взаимодействие в информационной сфере. В этом смысле обмен новостными материалами, создание совместных проектов, изучение опыта коллег в освещении различных событий укрепляют отношения между нашими странами.

В свою очередь, генеральный директор ИА «TPS» А. Эяль, отметив важность установления сотрудничества с казахстанскими медиа, сказал, что подписанный сегодня Меморандум является шагом к началу плодотворного сотрудничества двух ведущих медиакомпаний Казахстана и Израиля.

Подписанный сегодня Меморандум о сотрудничестве пополнил пул международных соглашений ТРК Президента с ведущими зарубежными медиакомпаниями, среди которых «Saudi Press Agency», «Trend», «Yonhap», «Armenpress» и др.

Телерадиокомплекс Президента РК является крупной медиакомпанией Казахстана, в состав которой входят: республиканский телеканал Jibek Joly, международный телеканал Silk Way, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.

ИА «Tazpit Press Service» - крупное информационное агентство Израиля, действующее с 2010 года и обеспечивающее производство и распространение новостных материалов о стране и регионе.



