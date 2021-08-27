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    Трижды обокрал свою мать 22-летний житель ЗКО

    27 Августа 2021, 21:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции ЗКО задержан парень, который похитил и продал бытовую технику и электроприборы, принадлежащие его матери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    22-летний житель села Переметное сначала вынес из дома и продал кофеварочную машину. Полицейским удалось найти и вернуть бытовую технику законной владелице. Отделавшись легким испугом, подозреваемый через некоторое время похитил из дома шуруповерт и продал его. Электроприбор также удалось вернуть. После чего парень вновь похитил из дома мотор от лодки.

    42-летняя потерпевшая проходится матерью подозреваемого. По всем трем эпизодам начато досудебное расследование по статье 196 части 1 УК РК (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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