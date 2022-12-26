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    Трижды незаконно перепроданную автомашину выявили в Актобе

    26 Декабря 2022, 20:52

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе выявлена автомашина, которую трижды перепродали без ведома законной владелицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В августе прошлого года житель Актюбинской области войдя в доверие, выпросил у жительницы Павлодарской области ее машину марки Reno Logan. Мужчина попросил автомобиль якобы для того, чтобы доехать до города Актобе. Однако затем он ее продал с подложными номерами.

    «Мужчина попросил у хозяйки машину, якобы чтобы доехать до Актобе. Здесь без ведома хозяйки он продал машину с подложными номерами. Были подделаны документы на машину. Сейчас мы выясняем, как это произошло. Машина была трижды перепродана, побывала в Алматы, в конечном итоге прибыла в Актобе с киргизскими документами и номерами. Хозяйка автомашины обратилась с заявлением о мошенничестве к павлодарским полицейским, они объявили машину в розыск, прислали нам информацию, и здесь машину выявили актюбинские полицейские», - рассказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 386 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область
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