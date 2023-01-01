Триумфы Финляндии и Аргентины, поражение Головкина в трилогии – чем запомнился 2022 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ушедший год выдался богатым на спортивные события, как с участием казахстанских спортсменов, так и без них. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает вспомнить о наиболее ярких из них.

Зимние Олимпийские игры в Пекине

В целом, нельзя назвать сенсацией итоговые результаты зимней Олимпиады. Победила команда Норвегии, спортсмены которой традиционно причисляются к фаворитам – в копилке скандинавов 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняли немцы с 27-ю медалями – 12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград, третье – хозяева олимпиады, которые завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Сборная Казахстана на этих играх не сумела завоевать ни одной медали, что впоследствии вызвало много вопросов к Министерству культуры и спорта.

Чемпионат мира по хоккею

В мае в финских городах Хельсинки и Тампер прошел чемпионат мира по хоккею. Традиционно, фаворитами, помимо хозяев, считались команды Канады, США, Чехии, но удача улыбнулась финнам. В финале они одолели сборную Канады со счетом 4:3, забросив победную шайбу в дополнительное время. В матче за третье место чехи разгромили американцев со счетом 8:4, проигрывая по ходу 1:3. Сборная Казахстана играла в группе «А» и заняла предпоследнее место, опередив только итальянцев. Однако этот результат позволил нашим хоккеистам сохранить прописку в высшем дивизионе на будущий турнир.

Фото: icehockey.kz

14-я победа мадридского «Реала» в Лиге чемпионов

И раньше «королевский клуб» был самым титулованным в истории европейского клубного футбола, если говорить о победах в Лиге чемпионов (ранее Кубок европейских чемпионов). В 2022 году титул покорился мадридцам в рекордный 14-й раз. В финале подопечные Карло Анчелотти переиграли английский «Ливерпуль» со счетом 1:0, победный мяч забил бразилец Винисиус Жуниор с передачи Вальверде. На пути к финалу испанцы оставили не у дел еще два английских супер-клуба – «Челси» и «Манчестер Сити». Что интересно, мадридцев не считали фаворитами перед каждым из этих противостояний. Теперь у «сливочных» 14 побед в главном европейском турнире, ближайшие преследователи остались далеко позади – у «Милана» пока 7 титулов, у «Баварии» и «Ливерпуля» по 6, у «Барселоны» - 5 кубков.

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«Золотой мяч» Карима Бензема

Некогда «золотой мальчик» французского футбола после перехода в стан мадридского «Реала» на долгие годы оказался в тени более звездных на тот момент Криштиану Роналду, Гарета Бэйла, Луки Модрича. И далеко не всегда ему удавалось показывать ту игру, которую от него ожидали избалованные большими победами болельщики «Реала». Менялись тренеры, команда побеждала, Бензема был не самым худшим, но и не самым лучшим игроком звездного коллектива. Кроме того, мешали регулярные травмы. И вот, в 2022 году для Карима сошлись все звезды, он играл самоотверженно и вдохновенно, а травмы в этот раз миновали француза. В итоге именно его хет-трики и дубли помогли мадридцам пройти такие мощные команды, как «Пари-Сен-Жермен», «Челси» и «Манчестер Сити». Да и в чемпионате Испании «сливочные» легко превзошли всех, с большим отрывом опередив «Барселону». Поэтому, кроме Бензема отдавать «Золотой мяч» в том сезоне было некому.

Фото: AURELIEN MEUNIER/GETTY IMAGES

Третий бой Головкина и Альвареса

Третьего поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом с большим нетерпением ждали любители бокса во всем мире. Бой такого масштаба своей громкой вывеской легко перекрывал бои других боксеров и представителей других единоборств. Даже ставшее невероятно популярным UFC не могло отвлечь болельщиков от этого боя. Несмотря на все ожидания казахстанских болельщиков, да и не только – у GGG за эти годы скопилась «армия» поклонников и за рубежом – казахстанец проиграл третий бой. И проиграл, надо признать, заслуженно – «Канело» переиграл соперника по всем параметрам, оказавшись на данный момент более мастеровитым и сильным боксером. Скорее всего, сказался и возраст Головкина. Но поражение «GGG» было расценено земляками, едва ли не как победа. Действительно, самый звездный профессионал отечественного производства не побоялся поставить на кон все, невзирая на возраст и более лучшую форму мексиканца.

Фото: ringkz.com

Триумфальное выступление сборной Казахстана в Лиге наций

К сожалению, сборная Казахстана по футболу не так часто радует преданных болельщиков победами, как этого бы им хотелось. Тем не менее, в этот раз с приходом Магомеда Адиева на пост главного тренера им это удалось и не раз. Наша национальная команда блистательно выступила в рамках Лиги наций в когорте «С», выиграв свою группу. Казахстанские футболисты дважды обыграли главного фаворита группы в лице Словакии, по одному разу команды Азербайджана и Беларуси, и заслуженно возглавили квартет. Этот результат позволил нашей сборной в следующем розыгрыше турнира участвовать в когорте «В», в которой, к слову, теперь будет играть и звездная сборная Англии. Многие расценивают Лигу наций как тренировочный турнир, а кто-то – и вовсе считают его ненужным. Но суть не в этом. Данный результат позволил доказать скептикам, что футбол в нашей стране все же развивается и безусловно придаст уверенности казахстанским игрокам в будущих играх разного ранга.

Фото: Федерация футбола Казахстана

Чемпионат мира по футболу в Катаре

Главным спортивным событием, конечно, по праву считается чемпионат мира по футболу в Катаре. И пусть он впервые прошел в непривычное для многих зимнее время, этот мундиаль стал одним из самых ярких и непредсказуемых за всю историю проведения чемпионатов мира. Турнир масштабный, со множеством событий, но если говорить тезисно, стоит отметить несколько моментов. Первый – это конечно командная победа Аргентины и личное достижение для великого Лионеля Месси. Теперь, его извечному конкуренту Криштиану Роналду есть, о чем призадуматься. Между тем, чемпионат оказался богатым на сенсации. Главными неудачниками турнира неожиданно оказались сборные Бельгии, Германии, Уругвая, Уэльса и Дании, которые не сумели даже выйти из группы, несмотря на наличие звездных игроков и ожидания экспертов. Главным открытием турнира, безусловно, стали марокканцы, дошедшие до полуфинала. Те же эксперты пророчили им билеты домой уже на групповой стадии. Ну и в очередной раз, удивили хорваты, которым неожиданно хватило «пороха» выбить из турнира мощную Бразилию и занять третье место.

Фото: DAN MULLAN/GETTY IMAGES

Первый казах в ТОП-10 UFC

Шавкат Рахмонов является одним из самых известных представителей Казахстана в смешанных единоборствах. Первый бой под эгидой UFC он провел в октябре 2020 года, поймав на «гильотину» опытнейшего бразильца Алекса Оливейру по прозвищу «Ковбой». Дальше Шавкат досрочно победил Мишеля Празериса, Карлстона Харриса и Нила Магни. Последняя победа позволила Рахмонову значительно подняться в рейтинге и войти в ТОП-10 полусреднего веса. Таким образом, общий рекорд казахстанского бойца теперь составляет 16-0, все победы казахстанец одержал досрочно, что не может не впечатлять даже самых скептично настроенных экспертов. Многие предвосхищают бой Шавката с Хамзатом Чимаевым – шведским бойцом UFC чеченского происхождения. Отдельным достижением можно считать и тот факт, что казахстанец появился и в игре EA Sports UFC 4.

Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

