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    Триумфом казахстанских теннисисток завершился турнир в Чолпон-Ате

    7 Июня 2023, 18:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Триумфом казахстанок завершился международный турнир среди юниоров под эгидой международной федерации тенниса в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В финале Альбина Какенова обыграла Дильназ Машабаеву, а в парном разряде Инкар Дюсебай вместе с Дарьей Шубиной из Узбекистана на решающем супер тай-брейке одержала волевую победу над Адеми Аманкелди/Екатерина Ходжаева (Россия) - 3:6, 7:6 (7:5), 10:3.

    У Альбины Какеновой это уже второй трофей ITF juniors в одиночном разряде в карьере.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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