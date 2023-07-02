Триумфом казахстанцев завершился теннисный турнир в Иране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В столице Ирана завершился турнир серии ITF Juniors J100 TEHRAN OPTIGEN PRO JUNIOR CHAMPIONSHIP среди игроков до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В одиночном разряде победу праздновал воспитанник актауской школы тенниса Даниал Рахматуллаев, который в финале обыграл первую ракетку соревнования россиянина Дмитрия Буртцева 6:3, 6:3. В полуфинале Даниал оказался сильнее Амира Омарханова: матч, длившийся более трех часов, завершился со счётом 5:7, 6:3, 7:5.

В парном разряде Амир Омарханов с болгарином Иваном Найденовым в матче за титул со счетом 7:6, 6:3 одержал победу над Имраном Хайтбаевым (Узбекистан)/Даниилом Ряженковым (Беларусь).