Триста литров серной кислоты вылилось на дорогу при аварии с большегрузом в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На трассе Усть-Каменогорск-Алтай столкнулись легковушка и большегруз, который перевозил опасное вещество - серную кислоту. Последствия ДТП сняли очевидцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana TV.

Грузовик сильно пострадал. Цистерна с кислотой лопнула. Жертв нет, но пострадал водитель легкового авто, он был доставлен в больницу.

«67-летний водитель ВАЗ 21214 не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, произошло столкновение автомобиля с грузовиком. Данное нарушение влечет штраф в размере 20 МРП или лишение прав на управление автомобилем на срок до шести месяцев», - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

На месте аварии специалисты областного департамента экологии взяли пробы почвы. Им предстоит выяснить, насколько опасная кислота просочилась в грунт.

«Транспортное средство перевозило всего 25 тонн серной кислоты. Из них около 300 литров было разлито на рельеф местности. Необходимо отметить, что от места участка до ближайшего населенного пункта 5 км, иных водных объектов также на участке отсутствует», - сообщил главный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров.

Место разлива обработали известью. Вылили около 10 тонн. Экологи говорят, при взаимодействии с ней серная кислота превратится в обычный гипс. И его легко будет убрать.



Кадр из видео очевидцев