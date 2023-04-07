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    Триста литров серной кислоты вылилось на дорогу при аварии с большегрузом в ВКО

    7 Апреля 2023, 03:11

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На трассе Усть-Каменогорск-Алтай столкнулись легковушка и большегруз, который перевозил опасное вещество - серную кислоту. Последствия ДТП сняли очевидцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana TV.

    Грузовик сильно пострадал. Цистерна с кислотой лопнула. Жертв нет, но пострадал водитель легкового авто, он был доставлен в больницу.

    «67-летний водитель ВАЗ 21214 не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, произошло столкновение автомобиля с грузовиком. Данное нарушение влечет штраф в размере 20 МРП или лишение прав на управление автомобилем на срок до шести месяцев», - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

    На месте аварии специалисты областного департамента экологии взяли пробы почвы. Им предстоит выяснить, насколько опасная кислота просочилась в грунт.

    «Транспортное средство перевозило всего 25 тонн серной кислоты. Из них около 300 литров было разлито на рельеф местности. Необходимо отметить, что от места участка до ближайшего населенного пункта 5 км, иных водных объектов также на участке отсутствует», - сообщил главный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров.

    Место разлива обработали известью. Вылили около 10 тонн. Экологи говорят, при взаимодействии с ней серная кислота превратится в обычный гипс. И его легко будет убрать.


    Кадр из видео очевидцев

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия Экология
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