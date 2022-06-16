16 Июня 2022 09:59

Тринадцать новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

На 16 июня с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане зарегистрировано 13 пациентов.

Из них: в городе Нур-Султане – шесть, в городе Алматы – шесть, в Алматинской области – один.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 900 случаев.