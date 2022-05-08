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    Трилогия Альварес - Головкин переносится

    8 Мая 2022, 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес сенсационно проиграл россиянину Дмитрию Биволу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Лас-Вегасе (США) прошел бой непобежденного чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO. Бой закончился сенсационной победой россиянина.

    Для российского чемпиона эта победа стала 20-й в его карьере, он пока идет без поражений. Мексиканец проиграл во второй раз в профессиональной карьере.

    Бой продлился все 12 раундов. Российский боксер выиграл по очкам, причем победа была присуждена единогласным решением судей.

    Сразу же после боя мексиканец запросил реванш и россиянин ответил согласием. Альварес в случае победы должен был встреться осенью с казахстанцем Генадием Головкиным.

    Теперь на сентябрь запанирован бой-реванш Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжелом весе. Это означает, что запланированную на сентябрь трилогию «Канело» с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) придется перенести на более поздний срок.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Головкин Бокс
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