Триллион тенге выделят на улучшение благосостояния казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство финансов РК посчитало расходы на исполнение поручений Президента РК, озвученных в его Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На трехлетний период на реализацию Послания Главы государства предусматривается порядка 1 трлн 800 млрд тенге. Из них со стороны Правительства будет предусмотрено 1 трлн 288 млрд тенге. Из республиканского бюджета будет выделено 966 млрд тенге в течение последующих трех лет», - сообщил министр финансов Алихан Смаилов, выступая сегодня на пресс-конференции в Доме Правительства РК.

Эти средства, как сообщил министр, будут направлены в том числе и на повышение размера минимальной зарплаты.

«На повышение размера минимальной заработной платы предусматривается 288 млрд тенге на три года или по 96,3 млрд тенге ежегодно, из которых 85,8 млрд тенге - это непосредственно для повышения зарплат 275 гражданских служащих, содержащихся за счет бюджета», - проинформировал он.

По его словам, 200,4 млрд тенге пойдут на компенсацию потерь доходной части местных бюджетов в связи с увеличением налогового вычета. «С учетом принятия дополнительных мер средняя зарплата по стране во всех сферах, секторах экономики вырастит на 9,1%. Рост реальных доходов населения, то есть за вычетом инфляции составит 4,6% за год», - сообщил он.

«Послание Главы государства, направлено на рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни», - добавил он.

Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая с Посланием народу Казахстана, заявил, что благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного роста доходов и качества жизни.