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    Триллион  инвестиций привлекли в Шымкент после получения республиканского статуса

    4 Декабря 2020, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 трлн инвестиций привлекли в Шымкент после получения статуса города республиканского значения. Об этом заявил аким Шымкента Мурат Айтенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более 2 лет прошло с тех пор, как Указом Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения. Перед подписанием указа Елбасы отметил, что Шымкент станет центром, способствующим развитию не только нашей страны, но и всего Центрально-Азиатского региона. В настоящее время это историческое решение открывает большие возможности для будущего нашего города», - сказал Мурат Айтенов на брифинге в СЦК.

    По его словам, 2 года назад объем промышленной продукции составлял 319 млрд тенге, на сегодняшний день он равен 523 млрд тенге. Он отметил, что с приобретением республиканского статуса в город привлечено 1 трлн тенге инвестиций.

    Введено в эксплуатацию более 1,3 млн. кв. метров жилья, доля активных предпринимателей составила от 71 до 88%. Бюджет города увеличился с 131,2 млрд тенге до 455,4 млрд тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Инвестпроекты Экономика Шымкент
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