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    Тридцатиградусные морозы прогнозируют в Казахстане в начале декабря

    30 Ноября 2022, 12:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Со смещением очередного антициклона, на большей части территориии Казахстана 1 -3 декабряожидается понижение температуры воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе, северо-западе и севере ожидается погода без осадков. В центре, на юге и юго-востоке страны выход южного циклона сохранит свое влияние, а также принесет с собой осадки, преимущественно в виде снега.

    1 декабря в горных районах юга и юго-востока, 2 декабря, с прохождением атмосферных фронтов, на востоке ожидается сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке – туман, гололед; на востоке и в центре – метель.

    Понижение температуры воздуха: ночью на западе страны от 2-16 до 5-18 мороза, на северо-западе от 7-27 до 14-30 мороза, в северных регионах от 15-28 до 22-32 мороза, в центре страны от 5-20 до 13-30 мороза, на востоке республики от 15-35 до 22-37 мороза, на юге от 3-12 до 8-17 мороза, на юго-востоке от 1-20 до 8-28 мороза.
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