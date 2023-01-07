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    Тридцать шесть уголовных дел завели на ОПГ в Казахстане – МВД

    7 Января 2023, 19:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К уголовной ответственности привлекли 155 членов ОПГ, в том числе 24 их лидера. В департаменте по борьбе с организованной преступностью МВД подвели итоги 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В рамках расследуемых уголовных дел изъято и арестовано свыше 40 автомашин престижных марок, 18 миллионов наличных денежных средств и иное имущество на сумму более 2 миллиардов тенге», - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

    По данным МВД, за прошлый год пресечено свыше 300 фактов вымогательства, в том числе в отношении представителей бизнеса. Задержано 15 членов ОПГ, находившихся в розыске.

    К примеру, при содействии Интерпола в начале декабря 2022 года на территории ОАЭ задержан активный участник ОПГ, принимавший непосредственное участие в массовых беспорядках в период январских событий.

    «С целью выполнения поставленных руководством МВД задач изменена стратегия выявления и пресечения криминальной деятельности организованных преступных групп. Для этого проводится оперативная работа во многих сферах. Во взаимодействии с другими правоохранительными и специальными органами, а также коллегами из других стран принимаются меры по недопущению внедрения и влияния иностранного криминалитета на территории нашего государства», - отметил спикер.

    К примеру, в сентябре 2022 года совместно с КНБ в городах Алматы, Атырау, Тараз и Петропавловск проведена масштабная операция по задержанию граждан Азербайджана и Грузии, прибывших в Казахстан для расширения сфер влияния иностранных криминальных «авторитетов».
    Борьба с преступностью МВД РК
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