Тридцать пять человек в РК находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии по КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах отмечается наибольшее количество тяжелобольных в Казахстане, сообщила заместитель директора департамента организации медицинского помощи МЗ РК Куляим Биржанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в отделениях реанимации и интенсивной терапии регионов находятся 35 человек, из которых наибольшее количество реанимационных больных отмечается в городе Нур-Султане – 15 пациентов, Кызылординской области – пять, Жамбылской области, ЗКО, ВКО по три человека.

«Для своевременного оказания медицинской помощи пациентам с КВИ на уровне ПМСП организовано 2 тыс. 387 мобильных бригад по наблюдению за больными с КВИ, из них 1 тыс. 010 на селе», - добавила Куляим Биржанова.

По данным Минздрава, за первое полугодие 2022 года мобильными бригадами осуществлено 815 тыс. 423 выезда. Наибольшее количество выездов осуществлено в Карагандинской области и в городах Нур-Султане и Алматы.

Для оказания экстренной медицинской помощи имеется 2 тыс. 254 единицы медицинского автотранспорта, 33 воздушных судов, в том числе 20 самолетов и 13 вертолетов. В наличии 1 тыс. 484 бригады скорой медицинской помощи.