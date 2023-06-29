Тридцать два инсультных центра откроют за два года в регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие два года в стране откроются новые инсультные центры. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отечественная нейрохирургическая отрасль развивается высокими темпами. В этой сфере мы опережаем многие страны. Сейчас мы ориентируемся на внедрение современных технологий. То есть идет работа над изучением новых технологий, появляющихся в мире, чтобы привнести их в нашу страну. Также стоит вопрос дальнейшего развития нейрохирургии в районной, сельской местности и вновь открывшихся областях. Кроме того, мы уделяем большое внимание реабилитационной и профилактической работе по нейрохирургии», - сказал Ажар Гиният, отвечая на вопросы представителей СМИ в ходе V Конгресса нейрохирургов Казахстана.

По словам министра, специалисты данной отрасли повышают квалификацию за рубежом, а также в страну будут приглашены лучшие зарубежные специалисты.

«Сегодня в стране 71 инсультный центр. В ближайшие 2 года в районных центрах будут открыты 32 инсультных центра. Там будут не только нейрохирурги, но и компьютерные томографы, специалисты по магнитно-резонансной томографии», - добавила глава ведомства.