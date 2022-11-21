Тридцать четыре ребенка появились на свет в день выборов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в день внеочередных выборов Президента с 7 утра и до 20 часов вечера родились 34 ребенка. Среди новорожденных есть близнецы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, 20 ноября в Атырауской области на свет появились 34 малыша. 19 мальчиков и 15 девочек. В том числе в одном из родильных домов мама благополучно родила близнецов. Мамы и родившиеся детки чувствуют себя хорошо, все они находятся под наблюдением врачей.

Как ранее сообщалось, в день свадьбы на избирательный участок отправились молодожены в Атырауской области.

104-летняя жительница Атырауской области проголосовала на выборах Президента.



