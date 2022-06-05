Триатлон-парк открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе в честь 30-летия государственных символов на территории парка Первого Президента открылся Триатлон-парк. Также здесь прошел легкоатлетический старт «Экиден» с участием 30 команд из Уральска, Атырау, Нур-Султана и Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Парк представляет собой вело-беговую дорожку протяженностью 2,4 километра и спортивное здание, в котором размещены три зала, где будут базироваться секции триатлона, велоспорта и легкой атлетики. Вход в парк для всех желающих свободный. Спортивный объект был построен в рамках социальной ответственности бизнеса предпринимателем Бериком Каниевым.

По словам акима области Ондасына Уразалина, это первый триатлон-парк в регионе.

«Наша страна отмечает день государственных символов. В честь этого события в Актюбинской области проходит множество праздничных мероприятий, одно из них - открытие Триатлон-парка в Актобе. Подобные парки есть лишь в нескольких крупных городах нашей страны. От имени актюбинцев выражаем огромную благодарность компании Lankaster Group Kazakhstan и ее исполнительному директору Берику Каниеву, которые подарили нам замечательное место для спорта и отдыха. В целом по области во всех районах в последние годы построен ряд спортивных комплексов. Даже в отдаленных селах есть возможность заниматься любыми видами спорта. Работа по реализации поручений Президента по развитию физической культуры и массового спорта будет продолжена. Если в прошлом году по области было открыто около 60 новых спортивных объектов, то в этом году их будет порядка 90», - отметил аким области Ондасын Уразалин.

В 2019 году в Актюбинской области официально была открыта областная федерация триатлона. В 2020 году на базе бассейна «Достык» открыта секция триатлона.

Одним из пунктов реализации плана развития триатлона в Актюбинской области, после завершения строительства триатлон-парка, является создание брендового спортивного мероприятия Qazaqman в целях не только пропаганды массового спорта и в целом триатлона, но и развития внешнего и внутреннего туризма Актюбинской области.



