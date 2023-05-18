Три золотые медали на чемпионате Азии по гиревому спорту завоевали казахстанские военнослужащие

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - На прошедшем в столице Кыргызстана Бишкеке континентальном первенстве по гиревому спорту среди профессионалов трое военнослужащих Аягозского гарнизона стали чемпионами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В соревнованиях приняли участие более ста сильнейших спортсменов из пятнадцати стран. В трех из семи весовых категориях успех сопутствовал казахстанцам, показавшим отличную технику, физическую выносливость и несгибаемую волю к победе.

В весовой категории 68 кг казахстанский гиревик сержант Берик Казрытканов удостоился медали высшей пробы. Лучшим стал также сержант 3-го класса Тлеужан Жанабеков в весовой категории 85 кг. Среди спортсменов, выступавших в весовой категории свыше 95 кг, не было равных сержанту 3-го класса Сункару Куанышеву.

«Борьба за победу была непростой. У нас были сильные соперники. Но интенсивные тренировки и имеющийся опыт участия в таких состязаниях помогли нам выступить достойно», – отметил Сункар Куанышев.

Профессионально гиревым видом спорта военнослужащие начали заниматься в армии. Благодаря упорному труду за короткое время они добились больших успехов, получив звание «мастер спорта».

На соревнованиях, прошедших в Индии в ноябре 2022 года, сержант 3-го класса Сункар Куанышев стал чемпионом мира среди профессиональных спортсменов в весовой категории свыше 95 кг. Также военнослужащие побеждали на чемпионатах Вооруженных сил и Азиатских играх.



